Amnesty International beklagt, dass im Südsudan sexuelle Gewalt systematisch als Kriegswaffe eingesetzt wird.

In einem Bericht der Menschenrechtsorganisation heißt es, bei ethnisch motivierten Angriffen würden tausende Frauen und Männer vergewaltigt. Beide Seiten in dem andauernden Bürgerkrieg wendeten bewusst und in großem Ausmaß sexuelle Gewalt an. Dabei gehe es ausdrücklich darum, die Menschen zu terrorisieren und die Opfer zu erniedrigen. Außerdem sollten etwa Männer von rivalisierenden politischen Gruppen daran gehindert werden, sich fortzupflanzen. Daher dokumentiert der Bericht neben Vergewaltigungen von Frauen auch Verstümmelungen von Männern. Im Südsudan herrscht seit Ende 2013 politisches Chaos. In dem Konflikt stehen sich die Armee von Präsident Kiir und Kämpfer seines Rivalen und früheren Vize-Präsidenten Machar gegenüber.