Im Südsudan haben Rebellengruppen mehr als 200 Kindersoldaten freigelassen.

Nach Angaben von UNO-Vertretern in dem Bürgerkriegsland wurden die Jungen und Mädchen in der Stadt Yambio den Behörden übergeben. Die Regierung hatte mit den Rebellen ein entsprechendes Abkommen geschlossen. Demnach sollen in den kommenden Wochen noch 500 weitere Kinder freikommen. Sie wurden von den Rebellen als Soldaten, Köche oder Spione eingesetzt und viele von ihnen sexuell missbraucht.



Im Südsudan kämpfen seit 2013 rivalisierende politische Gruppen um die Macht. Seit Ende vergangenen Jahres werden Friedensgespräche geführt.

Diese Nachricht wurde am 07.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.