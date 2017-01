Südsudan UNO-Bericht kritisiert Straffreiheit für Kriegsverbrechen

Die Flagge des Südsudan (Imago/Xinhua)

Die Vereinten Nationen beklagen, dass die Behörden im Südsudan Kriegsverbrechen und Menschenrechtsverletzungen nicht verfolgen.

In einem in Genf veröffentlichten Bericht geht es konkret um Unruhen im vergangenen Juli. Damals hatte es in der Hauptstadt Juba tagelang Kämpfe zwischen Regierungstruppen und oppositionellen Milizen gegeben. Nach Einschätzung der UNO wurden hunderte Menschen getötet, darunter viele Zivilisten. Der Hochkommissar für Menschenrechte, al-Hussein, kritisierte, die Morde, Massenvergewaltigungen und ethnischen Säuberungen von damals seien bis heute nicht geahndet worden. Wegen der Straflosigkeit der Täter halte die Gewalt gegen die Zivilbevölkerung unvermindert an.