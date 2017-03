Im Südsudan sind sechs Mitarbeiter von Hilfsorganisationen ermordet worden.

Der humanitäre Koordinator der UNO für den Südsudan, Owusu, verurteilte die Tat als heimtückischen Akt. Es sei völig unannehmbar, dass Helfer in einer Zeit angegriffen würden, in der die Not im Land so groß sei wie noch nie. Wegen der anhaltenden Kämpfe in dem ostafrikanischen Land sind fast 7,5 Millionen Menschen auf Hilfe angewiesen. Experten warnen vor einer schweren Hungersnot.