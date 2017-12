Wenige Stunden nach dem Inkrafttreten der neuen Waffenruhe für den Südsudan gibt es offenbar bereits Verstöße gegen die Vereinbarung.

Die bewaffnete Opposition warf den Regierungstruppen vor, ihre Stellungen bombardiert zu haben und weitere Angriffe vorzubereiten. Ein Sprecher der Regierung wies die Darstellung zurück.



Die Waffenruhe gilt seit der vergangenen Nacht. Die Bürgerkriegsparteien hatten die Vereinbarung am Donnerstag unterzeichnet. Während des vierjährigen Bürgerkriegs im Südsudan wurden Zehntausende Menschen getötet. In Teilen des Landes herrscht eine Hungersnot, mehr als eine Million Menschen flohen in Nachbarländer.

Diese Nachricht wurde am 24.12.2017 im Programm Deutschlandfunk gesendet.