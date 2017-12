Im Südsudan ist eine Waffenruhe in Kraft getreten.

Die Bürgerkriegsparteien hatten die Vereinbarung am Donnerstag unterzeichnet. Während des vierjährigen Bürgerkriegs im Südsudan sind Zehntausende Menschen getötet worden. In Teilen des Landes herrscht eine Hungersnot, mehr als eine Million Menschen flohen in Nachbarländer. Die Opposition beschuldigte Regierungstruppen, nach Unterzeichnung der Waffenstillstandsvereinbarung Angriffe ausgeführt zu haben. Man bezweifle, dass die Waffenruhe halte, sagte ein Sprecher.

