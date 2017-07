Der Suizid des terrorverdächtigen Syrers Dschaber Al-Bakr in der Justizvollzugsanstalt Leipzig hat für die Gefängnisleitung keine juristischen Folgen.

Der Anwalt des Syrers bestätigte, dass die im vergangenen Jahr aufgenommenen Ermittlungen eingestellt wurden. Gegen den stellvertretenden Leiter der JVA und die Gefängnispsychologin war wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt worden. Die zuständige Staatsanwaltschaft Leipzig will sich nach Informationen von "Focus Online" morgen äußern.



Al-Bakr hatte sich im Oktober 2016 in der Untersuchungshaft erhängt. Die sächsischen Behörden gerieten in dem Fall erheblich unter Druck - auch deshalb, weil der 22-jährige Syrer den Fahndern zunächst entkommen war. In einer von ihm genutzten Wohnung in Chemnitz wurde hochexplosiver Sprengstoff gefunden.