Hörtipp: AUSLESE - Einblicke in die Wunderwelt der Bienen

Es regiert eine Königin über haufenweise Dienerinnen, darunter Soldaten und Sammlerinnen, Putzkolonnen und Nachwuchspflegerinnen. Ein produktives Großunternehmen, das nachhaltig Honig produziert - und dessen Mitarbeiter nebenbei völlig unentgeltlich essenzielle Dienstleistungen für die Ökosysteme erbringen.

Wenn Bienen als Bestäuber ausfallen, weil Pestizide, Milben oder Flurbereinigungen ihnen zu schaffen machen, haben nicht nur Bauern und Hobbygärtner ein Problem, sondern die gesamte Menschheit. Aktuelle Sachbücher aus der Feder renommierter Bienenforscher liefern Einblicke in die wundersame Welt dieser sozialen Insekten, die nicht nur Imker begeistern. Was sich zu lesen lohnt, verrät das Deutschlandfunk-Sachbuchtrio in der Sendung "Auslese".