Sure 1 Vers 2 "al-Hamdu li-llâh" - "Lob sei Gott"

Die erste Sure ist vielleicht so etwas wie das Vaterunser bei den Christen. Sie ist Bestandteil jedes einzelnen der fünf täglichen Gebete. Und auch weniger gläubigen Menschen in der islamischen Welt sind Verse daraus sehr vertraut. Das gilt insbesondere für den zweiten Vers.

Von Dr. Mohammed Rustom, Carleton University, Ottawa, Kanada