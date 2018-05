Sure 24 Vers 61 Menschen mit Behinderung im Koran

Menschen mit Behinderung haben es auch in der islamischen Welt oft mit Vorbehalten beim Rest der Bevölkerung zu tun. Das Thema ist vermutlich so alt wie die Menschheit selbst. Vor daher verwundert es nicht, dass es auch im Koran auftaucht. Verwunderlich ist allenfalls das, was der Koran über Menschen mit Behinderung sagt.

Von Prof. Dr. Vardit Rispler-Chaim, Universität Haifa, Israel