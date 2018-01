Sure 4 Vers 34 "...und schlagt sie!"

Der Koran und die Frauen, Teil 1

In den kommenden Wochen widmen wir uns mit drei Sendungen einem der heute wohl umstrittensten Koranverse im Hinblick auf die Frauenrechte: Sure 4 Vers 34. Insbesondere geht es dabei um den Auszug, in dem es heißt: "Und jene Frauen, von denen ihr Widerspenstigkeit befürchtet, tadelt sie, verbannt sie in ihre Betten und schlagt sie."

Von Prof. Dr. Asma Afsaruddin, Indiana University, Bloomington, USA