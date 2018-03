Aus dem umkämpften syrischen Gebiet Ost-Ghuta sind weiterhin tausende Menschen auf der Flucht.

Am Morgen hätten rund 10.000 Zivilisten das Gebiet über den Grenzübergang Hamuria verlassen, berichtet die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in Großbritannien. Das russische Militär, das in dem Krieg Einheiten der syrischen Regierung unterstützt, meldet ähnliche Zahlen. Nach Angaben der Beobachtungsstelle gab es bei Luftangriffen in der Region Tote und Verletzte.



Aus der syrischen Region Afrin sind demnach in den vergangenen Tagen mehr als 150.000 Menschen geflohen. Gestern war nach Angaben von Augenzeugen das größte Krankenhaus Afrins getroffen worden. Die Beobachtungsstelle und die kurdische Miliz YPG machten das türkische Militär für den Angriff verantwortlich. Die Armeeführung in Ankara wies dies zurück.

