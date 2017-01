Syrien 25 Tote bei Luftangriff auf Islamisten

Die Flagge der Al-Nusra-Front, hier im syrischen Bürgerkrieg nahe Damaskus. (dpa / picture-alliance / Str)

Bei einem Luftangriff in Syrien auf die radikal-islamische Rebellengruppe Fatah-al-Scham sind nach Angaben von Aktivisten 25 Kämpfer getötet worden.

Wie die in London ansässige Beobachtungsstelle für Menschenrechte mitteilte, ereignete sich die Attacke in der nordwestlichen Provinz Adlib. Unter den Todesopfern seien auch Führungsmitglieder der Gruppe. Die Fatah-al-Scham nannte sich bis vor kurzem Al-Nusra-Front. Die derzeitige Feuerpause in Syrien gilt nicht für den Kampf gegen islamistische Gruppen. Die Waffenruhe wird aber ohnehin immer wieder gebrochen. Mehrere moderate Rebellengruppen haben deshalb die Vorbereitungen für geplante Friedensverhandlungen mit der syrischen Führung inzwischen ausgesetzt.