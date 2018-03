Beim Absturz eines russischen Militärtransporters in Syrien sind nach nach jüngsten Angaben des russischen Verteidigungsministeriums 39 Menschen ums Leben gekommen, sieben mehr als bisher angenommen.

Das Flugzeug schlug demnach am Luftwaffenstützpunkt Hmejmim in der Provinz Latakia nur 500 Meter von der Rollbahn entfernt auf. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte ein technischer Defekt die Absturzursache sein. Bei den Toten handle es sich um 33 Passagiere und sechs Besatzungsmitglieder. Sie seien alle Militärangehörige gewesen. Russland unterstützt im Krieg in Syrien die Regierung.

Diese Nachricht wurde am 06.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.