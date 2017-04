Wenige Tage nach dem mutmaßlichen Giftgas-Einsatz ist die syrische Stadt Chan Scheichun heute offenbar Ziel eines weiteren Luftangriffs geworden.

Die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte in London berichtet, eine Frau sei bei dem Angriff durch zunächst nicht identifizierte Kampfflugzeuge getötet worden. Am Dienstag waren nach einem syrischen Luftangriff auf den Ort im Norden Syriens mehr als 80 Menschen durch chemische Kampfstoffe getötet worden. Als Reaktion bombardierten die USA einen syrischen Luftwaffenstützpunkt nahe der Stadt Homs.



Eine der größten Gruppierungen der syrischen Opposition, der Nationalrat, begrüßte den US-Militärschlag. Das Ratsmitglied Al-Mousllie sagte im Deutschlandfunk, der Angriff gebe Grund zur Hoffnung, obwohl es noch zu früh sei, von einer Wende im Krieg zu sprechen. Al-Mousllie betonte, nun sei es an den USA, auch ernsthaft über eine politische Lösung zu verhandeln. Der Politologe Perthes sagte ebenfalls im Deutschlandfunk, der US-Luftangriff könne Bewegung in den Verhandlungsprozess bringen - möglicherweise schon nächste Woche, wenn der amerikanische Außenminister Tillerson nach Moskau reise.