Syrien Aleppo wieder völlig unter Regierungskontrolle

Nach jahrelangen Kämpfen weitgehend zerstört: Aleppo. (GEORGE OURFALIAN / AFP)

Die nordsyrische Großstadt Aleppo steht wieder komplett unter Regierungskontrolle.

Eine entsprechende Mitteilung wurde am Abend im syrischen Staatsfernsehen verbreitet. Auch die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte vermeldete die Rückeroberung Aleppos. Die letzten Rebellen haben demnach den Osten der einstigen Wirtschaftsmetropole in Bussen verlassen. Die syrische Armee teilte mit, damit habe man - Zitat - die "Sicherheit" wieder hergestellt. Der Abzug der Rebellen aus der seit vier Jahren erbittert umkämpften Stadt sei eine - so wörtlich - "strategische Transformation" im Krieg gegen den Terror.