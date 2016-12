Syrien Aleppo wieder völlig unter Regierungskontrolle

Nach jahrelangen Kämpfen weitgehend zerstört: Aleppo. (GEORGE OURFALIAN / AFP)

Die nordsyrische Großstadt Aleppo steht wieder komplett unter Regierungskontrolle.

Das meldete das syrische Militär am Abend, nachdem die letzten Rebellen die Stadt verlassen hatten. Damit habe man, so wörtlich, die "Sicherheit" wieder hergestellt. Der Rückzug der Rebellen aus der seit vier Jahren erbittert umkämpften Stadt sei eine "strategische Transformation" im Krieg gegen den Terror. Der Abzug hatte sich durch heftigen Schneefall verzögert. Nach UNO-Angaben waren etwa 35.000 Kämpfer und Zivilisten aus den ehemaligen Rebellenvierteln gebracht worden. Im Gegenzug wurden zwei von Aufständischen belagerte Schiitendörfer in der Provinz Idlib evakuiert.



Der französische Außenpolitiker Myard warnte vor einem Schwarz-Weiß-Denken über Syrien. Die Assad-Führung sei ein hartes Regime, an dessen Händen Blut klebe, sagte der Republikaner im Deutschlandfunk. Aber auch unter den Rebellen in Aleppo befinde sich kein Demokrat. Das seien alles Terroristen.