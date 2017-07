Die für den Südwesten Syriens angekündigte Waffenruhe soll am Vormittag in Kraft treten.

Sie gilt nach Angaben des russischen Außenministers Lawrow in einer sogenannten Deeskalationszone in den drei Provinzen Daraa, Kuneitra und Sueida. Die Sicherheit in dieser Zone soll demnach in Abstimmung mit den USA und Jordanien durch das russische Militär garantiert werden. Die US-Regierung sprach von einem hoffnungsvollen Schritt. Die Vereinigten Staaten und Russland hatten sich am Rande des G20-Gipfels auf eine neue Waffenruhe für die Region verständigt. Dort ist auch eine Gruppierung aktiv, die dem Terrornetzwerk Al-Kaida nahesteht.