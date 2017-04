In der Nähe der syrischen Stadt Aleppo ist ein Anschlag auf einen Buskonvoi verübt worden. Es soll mindestens 43 Tote geben. In den Bussen saßen Menschen, die kurz zuvor aus von Rebellen belagerten Städten gebracht worden waren.

Kurz nach Beginn einer Rettungsaktion für die Bewohner von vier syrischen Ortschaften sind offenbar Dutzende Zivilisten Opfer eines Anschlags geworden. Das berichten sowohl Regierungsmedien als auch Oppositionsvertreter. Die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in Großbritannien bezifferte die Zahl der Toten mit 43, das syrische Staatsfernsehen mit 39.

Den Berichten zufolge wurde eine Autobombe in der Nähe eines Buskonvois mit evakuierten Zivilisten gezündet. Der Anschlag ereignete sich demnach in dem von Rebellen gehaltenen Vorort Raschidin, westlich von Aleppo. Bilder der staatlichen Medien zeigten am Boden liegende Körper und Busse mit deutlichen Explosionsspuren. Eine der Hisbollah zugehörige Militäreinheit sowie das syrische Staatsfernsehen berichteten, ein Selbstmordattentäter habe die Bombe in der Nähe eines Konvois gezündet.

Abkommen zwischen Regierung und Rebellen

Die Evakuierung aus vier Städten war am Freitag nach mehrfachen Verzögerungen angelaufen. Hintergrund ist ein Abkommen zwischen der Regierung und Rebellen zum Austausch der Bewohner mehrerer Ortschaften. Die Bewohner schilderten die harten Lebensbedingungen in den Städten, die seit Sommer 2015 belagert werden. Bewohner mussten Nagetiere jagen und Gras kochen, um in den Wintermonaten nicht zu verhungern.

Am Samstag geriet die Austauschaktion allerdings ins Stocken. Dutzende Busse warteten seit gestern Abend am Rande Aleppos, um Bewohner aus den Orten Fua und Kafraja in die Stadt zu bringen. Nach unbestätigten Angaben stoppte die Al-Kaida-nahe Organisation Tahrir al-Scham die Umsetzung des Abkommens, das unter Vermittlung des Iran und Katars ausgehandelt worden war.

Harte Lebensbedingungen in den belagerten Städten

Tahrir al-Scham fordere, dass etwa 100 regierungstreue Kämpfer in den Bussen aus Fua und Kafraja wieder in die beiden Orte zurückkehrten, weil sie dem Abkommen zuwider an Bord der Busse seien. Ingesamt sollten etwa 5.000 Menschen aus den von Rebellen eingeschlossenen Orten Fua und Kafraja gebracht werden.

Zeitgleich sollen ungefähr 2.200 Menschen aus von Regierungskräften belagerten Orten Madaja und Sabadani in die Provinz Idlib gebracht werden.

