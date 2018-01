Im Nordwesten Syriens haben die Regierungstruppen offenbar einen strategisch wichtigen Erfolg gegen die Rebellen erzielt.

Nach Angaben der oppositionsnahen Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte in London gelang es der Armee, den Ort Sindschar zu erobern. Damit sei der Weg zu einem nahe gelegenen Militärflughafen frei. Auch die regierungstreuen Nationalen Verteidigungskräfte meldeten, Armee und Verbündete hätten den Ort in der Provinz Idlib unter Kontrolle gebracht.



Die syrischen Regierungstruppen hatten in den vergangenen Monaten zahlreiche Orte von den Aufständischen zurückerobert. Idlib ist die letzte Provinz, die fast vollständig in der Hand der Regierungsgegner ist.

Diese Nachricht wurde am 07.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.