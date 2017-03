Die syrische Armee ist nach Angaben von Aktivisten in die von der IS-Terrormiliz gehaltene antike Oasenstadt Palmyra eingerückt.

Das Militär sei in ein Viertel im Westen der Stadt vorgedrungen, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in London mit. Der IS hatte Palmyra erstmals im Mai 2015 und ein zweites Mal im vergangenen Dezember erobert. Die Dschihadisten zerstörten dort zahlreiche Kulturgüter und -denkmäler.