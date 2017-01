Syrien Armee startet Offensive gegen IS in Palmyra

Ruinen der zerstörten Antikenstadt Palmyra in Syrien. (dpa / picture alliance / Mikhail Voskresenskiy)

Die syrische Armee hat in der Nähe der antiken Oasenstadt Palmyra eine Offensive begonnen, um die Terrormiliz IS zurückzudrängen.

Wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in London berichtete, eroberten die Regierungstruppen Gebiete nahe einem Militärflughafen bei Palmyra. Aus Militärkreisen der syrischen Armee heißt es, die Truppen versuchten zunächst, die Kontrolle über große Öl- und Gasfelder in der syrischen Wüste zu bekommen. Im Anschluss solle versucht werden, Palmyra selbst zurückzuerobern.



Der IS hatte die Stadt im Mai 2015 eingenommen und war knapp ein Jahr später aus der Stadt vertrieben worden. Ende vergangenen Jahres gelang es der Miliz erneut, Palmyra einzunehmen.