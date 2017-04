Der syrische Präsident Assad hat den US-Angriff auf einen Luftwaffenstützpunkt der syrischen Armee nahe Homs als rücksichtslos und unverantwortlich bezeichnet.

Die Bombardierung sei mit Kurzsichtigkeit sowie mit politischer und militärischer Blindheit für die Realität erfolgt, hieß es aus Damaskus. Auch Russland verurteilte das Vorgehen der USA. Außenminister Lawrow sprach von einem Akt der Aggression, der ihn an den Angriff des Westens auf den Irak im Jahr 2003 ohne UNO-Mandat erinnere. Man werde von den USA eine Erklärung verlangen.



EU-Ratspräsident Tusk erklärte dagegen, der Einsatz sei gerechtfertigt gewesen. Washington habe mit der nötigen Entschlossenheit auf die barbarischen Chemiewaffenangriffe in Syrien reagiert. Die EU werde mit den Vereinigten Staaten zusammenarbeiten, um die Brutalität in Syrien zu beenden. Nach Ansicht von Nato-Generalsekretär Stoltenberg trägt die syrische Regierung die volle Verantwortung für den US-Luftangriff. Jeder Einsatz von Chemiewaffen sei inakzeptabel und könne nicht unbeantwortet bleiben. Auch müssten die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden. China warnte vor einer weiteren Verschlechterung der Lage. Man verurteile den Einsatz chemischer Waffen, egal von wem und zu welchem Zweck.