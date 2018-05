Russlands Präsident Putin hat sich in Sotschi mit dem syrischen Staatschef Assad getroffen.

Die beiden hätten in Putins Sommerresidenz Gespräche über die Beendigung des Syrien-Kriegs geführt, teilte der Kreml mit. Assad habe erklärt, sein Land mache Fortschritte im Kampf gegen den Terrorismus, was die Tür zum politischen Prozess öffne. Außerdem wolle Assad eine Delegation zu den Vereinten Nationen entsenden, um über eine Verfassungsreform für Syrien zu beraten.



Heute erwartet Putin in Sotschi Bundeskanzlerin Merkel. Auch bei diesem Treffen dürfte der Syrien-Krieg ein Thema sein. Außerdem geht es um die Lage in der Ukraine sowie um das Atomabkommen mit dem Iran.

