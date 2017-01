Syrien Assad will bei Friedensgesprächen über alle Streitfragen sprechen

Der syrische Machthaber Baschar al-Assad während eines Interviews. (dpa-Bildfunk / SANA)

Syriens Staatspräsident Assad ist offenbar bereit, bei Friedensverhandlungen für sein Land über alle Streitfragen zu sprechen.

Dazu gehöre auch seine eigene Position, sagte Assad laut einem Bericht der staatlichen Agentur Sana in einem Gespräch mit französischen Medienvertretern. Sein Amt sei aber mit der Verfassung verknüpft, betonte Assad und alle damit zusammenhängenden Fragen müssten in einem Referendum entschieden werden. Es sei Sache der Syrer, ihren Präsidenten zu wählen. - Ob die Syrien-Friedensverhandlungen in der kasachischen Hauptstadt Astana tatsächlich zustandekommen, ist weiter unklar. Mehrere Rebellengruppen haben ihre Vorbereitungs-Gespräche ausgesetzt. Sie werfen der Armee Verstöße gegen die Waffenruhe vor.