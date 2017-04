Luxemburgs Außenminister Asselborn hat ein gemeinsames Vorgehen der USA und Russlands im Syrien-Konflikt gefordert.

Es wäre sehr nützlich, wenn die beiden Länder einen Konsens finden könnten, sagte Asselborn im Deutschlandfunk. Ansonsten werde die Waffe des Vetos im Sicherheitsrat immer wieder greifen. Das Wichtigste sei, einzusehen, dass es in Syrien keine Zukunft mit Machthaber Assad geben könne, betonte Asselborn. Er sei froh, dass sich der US-Präsident diesbezüglich in einem sehr effizienten Lernprozess befinde. Trump hatte erklärt, durch den mutmaßlichen Einsatz von Giftgas habe das Regime in Syrien eine rote Linie überschritten. Seine Einstellung gegenüber Assad habe sich geändert, fügte er hinzu, ohne dies näher zu erläutern.



Der UNO-Sicherheitsrat stimmte gestern nicht über einen Resolutionsentwurf gegen das syrische Regime ab, weil sich ein Veto Russlands abzeichnete. Bei dem mutmaßlichen Giftgasangriff in der Provinz Idlib sollen nach Angaben von Aktivisten 86 Menschen getötet worden sein.