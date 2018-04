Die syrische Regierung steht offenbar vor der Einnahme eines weiteren Rebellengebiets.

Das Staatsfernsehen berichtete, dass etwa 3.200 Aufständische und ihre Familien aus Kalamun eingewilligt hätten, die Enklave zu verlassen. Sie werden in Oppositionsgebiete an der Grenze zur Türkei gebracht. Kalamun liegt nordöstlich der syrischen Hauptstadt. Die Vereinbarung wäre nach der Rückeroberung der Region Ost-Ghuta ein weiterer Sieg für die Regierung im Bürgerkrieg.



Im staatlichen Fernsehen waren zudem Bilder von Bombenangriffen auf ein Gebiet südlich von Damaskus zu sehen. Große Teile des Landes an den Grenzen sind jedoch weiter nicht unter der Kontrolle von Präsident Assad.

Diese Nachricht wurde am 21.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.