In Syrien sind nach Angaben der türkischen Regierung vor zwei Tagen definitiv Chemiewaffen eingesetzt worden.

Dies habe die Autopsie von drei Opfern des Angriffs in der Provinz Idlib ergeben, teilte der türkische Justizminister Bozdag mit. Diese waren gemeinsam mit rund 30 anderen Verletzten zur Versorgung in die Türkei gebracht worden und dort gestorben.



Frankreichs Außenminister Ayrault lehnte ein militärisches Eingreifen in Syrien trotz des mutmaßlichen Einsatzes von Giftgas weiter ab. Die Regierung in Paris suche weiterhin das Gespräch mit den anderen Mitgliedern des UNO-Sicherheitsrates, sagte er dem Fernsehsender "CNews". Man werde nicht in den Krieg ziehen, bloß weil dem US-Präsidenten das Blut in den Kopf gestiegen sei. Trump hatte gestern erklärt, durch den mutmaßlichen Einsatz von Giftgas habe das Regime in Syrien eine rote Linie überschritten. Dadurch habe sich seine Einstellung zu Präsident Assad geändert. Luxemburgs Außenminister Asselborn sagte im Deutschlandfunk, er sei froh, dass sich der US-Präsident diesbezüglich in einem effizienten Lernprozess befinde. Syrien habe mit Assad keine Zukunft.