Bei einem Luftangriff der US-geführten Koalition auf eine Flüchtlingsunterkunft in Syrien sind nach Angaben von Aktivisten mindestens 33 Menschen getötet worden.

Wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in London mitteilte, ereignete sich der Angriff bereits gestern in der Stadt Mansura in der Provinz Raka. Sie wird von der IS-Terromiliz kontrolliert. Eine unabhängige Überprüfung der Angaben ist nicht möglich. Von US-Seite liegt noch keine Reaktion vor.