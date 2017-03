Bei einem Luftangriff auf eine Flüchtlingsunterkunft in Syrien hat es offenbar viele Tote gegeben.

Nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte starben mindestens 33 Zivilisten. Die oppositionsnahe Organisation vermutet die US-geführte Koalition hinter dem Angriff. Er habe sich bereits gestern in der Stadt Mansura in der Provinz Rakka ereignet. Auch die staatliche syrische Nachrichtenagentur Sana berichtete von einem US-Luftangriff mit zahlreichen Toten in Rakka. Eine unabhängige Überprüfung der Angaben ist nicht möglich. Von US-Seite liegt noch keine Reaktion vor.



Rakka gilt als Hauptstadt der Terrormiliz IS. Die Kurdenmiliz hatte für April eine Rückeroberung angekündigt.