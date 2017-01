Syrien Berichte über neue Luftangriffe bei Damaskus

Im Barada-Tal bei Damaskus (dpa-Zentralbild)

Syrische Regierungstruppen sollen neue Luftangriffe auf das von Aufständischen kontrollierte Barada-Tal bei Damaskus geflogen haben.

Das berichten ein Sprecher der Rebellen sowie die oppositionsnahe in Großbritannien ansässige Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Zuvor hatte es 24 Stunden lang keine Angriffe aus der Luft gegeben. Mehr als 1.000 Zivilisten haben nach übereinstimmenden Berichten die Region verlassen.



In Syrien gilt seit drei Tagen eine Feuerpause, die in weiten Teilen des Landes auch eingehalten wird. In den Fällen, in denen die Waffenruhe gebrochen wird, machen sich die Konfliktparteien gegenseitig dafür verantwortlich.