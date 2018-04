Aus Syrien kommen Berichte über neue Luftangriffe auf Militärstützpunkte.

Das Staatsfernsehen meldete unter Berufung auf die Armee, mehrere Stellungen in ländlichen Gebieten seien von feindlichen Raketen getroffen worden. Es zeigte zudem Bilder von schweren Explosionen. Nach Informationen der oppositionsnahen Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in London wurden sowohl Stützpunkte der Armee bei Hama und Aleppo getroffen als auch solche iranischer Milizen. Sie unterstützen die syrischen Streitkräfte im Kampf gegen Aufständische. Eine unabhängige Bestätigung der Angaben gibt es nicht, ebenso ist unklar, wer angegriffen haben soll. Syrische Medien machten Israel verantwortlich.



Bereits am 9. April hatte es Luftangriffe auf Militärstützpunkte gegeben, die das syrische Regime Israel zuschrieb. Am 14. April hatten die USA, Großbritannien und Frankreich Ziele in Syrien aus der Luft attackiert.

Diese Nachricht wurde am 30.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.