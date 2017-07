Im Bürgerkrieg in Syrien sind nach Angaben von Aktivisten bislang mehr als 330.000 Menschen ums Leben gekommen.

Unter den Toten seien fast 100.000 Zivilisten, wie die in London ansässige Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichtet. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung sei auf der Flucht. Die Beobachtungsstelle beruft sich

auf eigene Zahlen und stützt sich auf ein Netz von Informanten in Syrien. Die Angaben sind von unabhängiger Seite nicht zu überprüfen. Der Konflikt hatte im Frühjahr 2011 mit zunächst friedlichen Protesten gegen Machthaber Assad begonnen.



Wie die staatliche Nachrichtenagentur Sana meldet, wurde heute die russische Botschaft in Damaskus von einem Geschoss getroffen. Verletzt wurde demnach niemand.



Die von der UNO vermittelten Friedensverhandlungen sollen im September weitergehen.