Der syrische Bürgerkrieg hat einer neuen Studie zufolge tiefe psychische Schäden bei den Kindern des Landes hinterlassen.

Die Organisation "Save the Children" veröffentlichte eine Untersuchung, die nach eigenen Angaben die umfassendste ihrer Art ist. Danach lebt die Mehrheit der syrischen Kinder in ständiger, teils panischer Angst vor Gewalt. Die Hälfte von ihnen fühle sich auch in der Schule nicht sicher. Beschuss und Bombenangriffe seien die größten Stressfaktoren im Alltag, heißt es. Die Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass viele Kinder unter toxischem Stress litten. Dieser entsteht, wenn dauerhaft eine große Menge an Stresshormonen ausgeschüttet wird. Zahlreiche Jungen und Mädchen würden nicht mehr sprechen, verletzten sich selbst oder würden zu Bettnässern - so das Fazit von "Save the Children". Es müsse dringend gehandelt werden, um den Kindern zu helfen.