Die Bundesregierung dringt auf eine Ahndung des mutmaßlichen Giftgasangriffs in Syrien.

Die Verantwortlichen für dieses menschenverachtende Verbrechen müssten zur Rechenschaft gezogen werden, sagte eine Regierungssprecherin und fügte wörtlich hinzu: "Dies schließt, lassen sie mich das betonen, Präsident Assad und seine Regierung ein." Der Einsatz von Giftgas sei ein Kriegsverbrechen. Die Hintergründe des Angriffs sind noch unklar. Damaskus wird von mehreren westlichen Staaten verantwortlich gemacht. Die Staatsführung um Assad weist die Vorwürfe zurück. In Genf teilte die Weltgesundheitsorganisation mit, die Opfer wiesen Einwirkungen von Chemiewaffen auf. Das augenscheinliche Fehlen äußerer Verletzungen und andere Anzeichen deuteten auf Nervengift hin. Bei dem Angriff in der Provinz Idlib sollen mindestens 72 Menschen getötet worden sein. Im Laufe des Tages tritt der UNO-Sicherheitsrat in New York zusammen, um darüber zu beraten.



Bei einer internationalen Syrien-Konferenz in Brüssel sagte Deutschland zusätzliche Finanzhilfen über mehr als eine Milliarde Euro zu. Das Geld ist für Flüchtlinge in Syriens Nachbarländern bestimmt: Jordanien, Libanon und die Türkei.