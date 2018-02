Die Bundesregierung hat an den syrischen Machthaber Assad und seine Verbündeten Russland und Iran appelliert, die Angriffe im Gebiet Ost-Ghuta zu beenden.

Ihr Sprecher Seibert sagte in Berlin, Assad führe einen Feldzug gegen die eigene Bevölkerung. Die Lage der etwa 400.000 Menschen in dieser seit Jahren belagerten Gegend sei katastrophal. Er erneuerte die Forderung, die Angriffe einzustellen und humanitären Helfern Zugang zu dem Gebiet zu gewähren. Dort sollen bei neuen Bombardierungen durch das syrische Militär auch heute Zivilisten ums Leben gekommen sein.



Der Sicherheitsexperte Markus Kaim von der Stiftung Wissenschaft und Politik sieht in der Lage in Ost-Ghuta Parallelen zur Belagerung der syrischen Stadt Aleppo im November 2016. Ähnlich wie damals nähmen die Regierungstruppen vor allem die Zivilbevölkerung unter Beschuss, sagte Kaim im Deutschlandfunk. Die internationale Gemeinschaft habe Kenntnis von dieser bedrückenden humanitären Situation, sehe aber letztlich mal wieder tatenlos zu.



Angesichts der türkischen Militäroffensive im syrischen Afrin mehren sich indes Sorgen vor einer offenen Konfrontation zwischen Ankara und der Regierung in Damaskus. Die Türkei warnte, sie werde alle Unterstützer der Kurdenmiliz YPG als legitimes Ziel betrachten. Ein Präsidentensprecher erklärte mit Blick auf die syrischen Truppen, YPG-Unterstützer würden genauso wie die "Terrororganisation" behandelt. Der syrische Botschafter in Russland, Haddad, drohte der Türkei mit Gegenmaßnahmen.

Diese Nachricht wurde am 21.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.