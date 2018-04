In Syrien ist ein Team von UNO-Mitarbeitern angegriffen worden.

Der Generaldirektor der Organisation für das Verbot von Chemiewaffen, Üzümcü, sagte auf einer Sitzung in Den Haag, die Gruppe sei bereits gestern in der Stadt Duma beschossen worden. Bei dem Zwischenfall sei auch ein Sprengsatz detoniert. Das Team habe aber unverletzt in die Hauptstadt Damaskus zurückkehren können. Über die Angreifer ist noch nichts bekannt.



Die UNO-Mitarbeiter sollten die Lage in Duma erkunden, bevor Chemiewaffenexperten dort ihre Untersuchung des angeblichen Giftgasangriffs vom 7. April beginnen. Die USA, Großbritannien und Frankreich hatten ihre Luftangriffe am vergangenen Wochenende auf Ziele in Syrien mit dem Giftgasangriff begründet, den sie dem Regime von Machthaber Assad anlasten. Syrien und Russland bestreiten den Vorwurf.

