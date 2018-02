Der deutsche Hersteller Krempel hat auf Vorwürfe reagiert, wonach in Syrien Chlorgas-Raketen mit Dämmmaterial aus seiner Herstellung eingesetzt worden sein soll.

Ein Sprecher der baden-württembergischen Firma erklärte, man sei entsetzt und könne sich nicht erklären, wie das Material nach Syrien gelangt sei. Es handele sich um Press-Span, das zur Isolierung in Elektromotoren eingebaut werde. Die Firma liefert das Material nach eigenen Angaben an Händler im Iran.



Die Internetplattform Bellingcat hatte berichtet, dass in Überresten von Raketen Produkte des deutschen Herstellers entdeckt worden seien. Auf Fotos sei ein Logo des Unternehmens mit der Aufschrift "Made in Germany" zu sehen.



Mindestens zweimal sollen in den vergangenen Wochen Raketen mit Chlorgas auf ein Rebellengebiet östlich der Hauptstadt Damaskus abgeschossen worden sein. Die syrische Regierung bestreitet das.



Der Linken-Politiker Liebich hatte in dieser Sache erst gestern den UNO-Sicherheitsrat kritisiert und beklagt, das Völkerrecht interessiere offenkundig niemanden mehr.

Diese Nachricht wurde am 07.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.