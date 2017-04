Die syrische Regierung bestreitet, chemische Kampfstoffe in der Provinz Idlib eingesetzt zu haben.

Die Streitkräfte hätten diese Art von Waffen nicht vewendet, weder gegen Zivilisten noch gegen Terroristen, sagte Außenminister al-Muallim in Damaskus. Seine Regierung werde den Vereinten Nationen Geheimdienstinformationen über den Transport von Chemiewaffen durch Terroristen zwischen dem Irak und Syrien zur Verfügung stellen. Mit Blick auf die Forderung nach einer Untersuchungskommission erklärte al-Muallim, solch ein Gremium müsste unparteisch arbeiten und seine Tätigkeit in der syrischen Hauptstadt aufnehmen. Zugleich betonte er, Syrien habe die heftige Reaktion der US-Regierung in Washington verstanden.



Präsident Trump hatte gestern erklärt, durch den mutmaßlichen Einsatz von Giftgas habe das Regime in Syrien eine Grenze überschritten. Dadurch habe sich seine Einstellung zu Präsident Assad geändert. Bei dem Angriff auf die Stadt Chan Scheichun vor zwei Tagen sollen nach Angaben von Aktivisten 86 Menschen getötet worden sein, viele weitere wurden verletzt.