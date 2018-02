Die syrische Regierung beschuldigt die US-Armee, mit ihrem Luftangriff auf Assad-treue Truppen in Deir al-Zor dem Terrorismus Vorschub geleistet zu haben.

Die staatliche syrische Nachrichtenagentur Sana meldete, es seien Kämpfer bombardiert worden, die gegen den IS und die Syrisch-Demokratischen Kräfte vorgingen. Damaskus betrachtet beide Gruppen als Terroristen. Die Syrisch-Demokratischen Kräfte sind jedoch mit der Anti-IS-Koalition unter Führung der USA verbündet.



Nach Angaben der US-Armee kamen durch den Luftangriff in Deir al-Zor mehr als 100 Menschen ums Leben. Ihrer Darstellung zufolge hatten die Assad-Truppen zuvor die Syrisch-Demokratischen Kräfte angegriffen.



[Anm. d. Red.: In einer früheren Fassung dieser Meldung war fälschlicherweise vom Hauptquartier der Freien Syrischen Armee (FSA) die Rede.]

Diese Nachricht wurde am 08.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.