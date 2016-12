Als Beispiel für das kollektive Versagen der internationalen Gemeinschaft nimmt die Tragödie in Syrien 2016 eine einsame Sonderstellung ein. Sicher, dieser Krieg geht in den sechsten Winter und das Leid der Menschen in Syrien machte auch in den Vorjahren Schlagzeilen. Doch dieses Leid hat in diesem Jahr vor allem mit der Zerstörung von Aleppo ein für alle so sichtbares Ausmaß angenommen, dass westliche Politiker in Regierungsverantwortung nur noch von Schande und von Scham sprechen konnten.

Die Warnungen der Vereinten Nationen im Spätherbst verhallten ohne Reaktion, Hunger und Kälte wurden gezielt zur Waffe und Kriegsverbrechen wurden alltäglich. In den Sonntagsreden der kommenden Jahre wird nach Srebrenica und Ruanda nun auch Aleppo zitiert werden. "Internationale Schutzverantwortung" - Dieses Prinzip gehört vorerst wieder den Juristen und Politikwissenschaftlern.

In diesem zu Ende gehenden 2016 ist die Ohnmacht der Diplomaten so deutlich geworden wie nie zuvor. Machen wir uns keine Illusionen. Auch die aktuellen Meldungen über eine Waffenruhe und die Aussicht auf Friedensgespräche sind noch lange keine Zäsur, sie spiegeln lediglich die politischen Schwankungen des gesamten Jahres. Die politischen Vorzeichen sind diesmal andere, ja, doch das ist keine verlässliche Basis für Hoffnung auf Frieden.

Erinnern wir uns an den Februar, die sogenannten Vereinbarungen von München am Vorabend der Sicherheitskonferenz. Für einen Moment hoffte man auf einen Sinneswandel in den betroffenen Hauptstädten, allen voran in Moskau.

"Ein belastbarer Fahrplan für eine politische Lösung", so twitterte das Auswärtige Amt. Einig sei man in der Erkenntnis gewesen, dass es keine militärische Lösung für Syrien gebe, so hieß es.

Nein, der Fahrplan war nicht belastbar und im Rückblick auf die vergangenen Monate zeigt sich: Wenigstens Wladimir Putin sah sehr wohl militärische Lösungen für sein Syrien-Kalkül. Es ist der scharfe Kontrast zwischen dem skrupellosen Einsatz von Gewalt durch Moskau und seine Verbündeten und dem erfolglosen westlichen Ansatz, wenigstens die humanitäre Lage der Menschen durch scheinbar endlose Gespräche zu verbessern und so eine Grundlage für politische Lösungen zu finden, die aktuell entmutigt.

Das Recht des Stärkeren in Syrien

Das Recht des Stärkeren ist in Syrien alltäglich zu besichtigen. Die Stärke des Rechts hingegen ist unsichtbar geworden. Zum Vorschein kommt dadurch eine Schwäche des uneingeschränkten Dialogangebots, so wie vor allem die deutsche Außenpolitik es immer wieder macht. Nach jedem Misserfolg lautet das Mantra des Bundesaußenministers: Aufstehen, weitermachen, bessermachen!

Doch auch, wenn es richtig ist, gerade in Krisenzeiten, Kommunikation aufrecht zu erhalten, heißt das nicht, dass sich die Dialogpolitik der Bundesregierung damit automatisch jeder Erfolgsbewertung entzieht. Und dabei geht es nicht nur um Syrien. Im Fall Ukraine nimmt Frank Walter Steinmeier für sich in Anspruch, durch das zähe Ringen um Fortschritte bei der Umsetzung des Minsk-Protokolls einen Großkonflikt in der Mitte Europas verhindert zu haben. Ob die ausgebliebene Eskalation Ergebnis der westlichen Dialogpolitik oder ohnehin im russischen Interesse war, steht dahin.

Mit Blick auf die Ankara und Moskau ist die Bilanz sicher hochproblematisch. Allzu offensichtlich ist die derzeitige russische und türkische Geringschätzung für Gesprächspartner aus Berlin. Kriegsverbrechen in Syrien und Menschenrechtsverletzungen in der Türkei müssen auf Dauer aber sichtbare Konsequenzen haben, sonst werden die Widersprüche deutscher Außenpolitik so groß, dass der Verdacht, abhängig zu sein von einem Erdogan oder einem Putin, übermächtig wird.

In Sachen Syrien sind Prognosen für 2017 unmöglich. Donald Trump ist unberechenbar, der Interessendschungel im Mittleren Osten ist es - nicht nur deshalb - auch. Deutschland ist darüber hinaus nicht annähernd in der Lage, hier entscheidende Impulse zu setzen.

Ja, das deutsche Angebot, international mehr Verantwortung zu übernehmen, ist angemessen. Doch dazu gehört immer und gleichzeitig das Wissen um die engen Grenzen der eigenen Möglichkeiten.

