Der UNO-Sondergesandte de Mistura warnt vor einem Ende der Syrien-Gespräche.

De Mistura verurteilte die jüngsten Anschläge in der Hauptstadt Damaskus als Terrorattacken, die verübt worden seien, um die politischen Gespräche zur Lösung des Konflikts zu beschädigen. Die Waffenruhe müsse von allen Seiten eingehalten werden, forderte de Mistura. Gestern hatte sich ein Selbstmordattentäter am Justizpalast in die Luft gesprengt und etwa 30 Menschen mit in den Tod gerissen. Weitere Tote gab es bei einem Selbstmordanschlag in einem Restaurant.