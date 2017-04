Der US-Luftangriff auf einen Militärstützpunkt in Syrien in der vegangenen Woche sorgt weiterhin für kontroverse Diskussionen.

Der Linken-Fraktionsvorsitzende Bartsch verurteilte den Einsatz. Bartsch sagte im Deutschlandfunk, das Verhalten der USA berge ein hohes Eskalationspotential in Richtung Iran und Russland. Um den Krieg in Syrien zu beenden, sei eine politische Lösung nötig. Zudem brauche man eine umfassende Untersuchung, wer genau für den mutmaßlichen Giftgaseinsatz verantwortlich sei. Erst wenn dies geschehen sei, könne man Präsident Assad für mögliche Vergehen zur Verantwortung ziehen.



Der ehemalige US-Botschafter Kornblum begrüßte den Angriff dagegen. Er sagte ebenfalls im Deutschlandfunk, Präsident Trump habe wohlüberlegt gehandelt. Die Bombardierung sei auch als ein wichtiges Warnzeichen in Richtung Nordkorea zu werten. Er hoffe, dass die Regierung in Pjönjang jetzt verstanden habe, dass die Vereinigten Staaten durchaus zum Handeln entschlossen seien. Weitere Miltitärschlägen der USA in nächster Zeit halte er dennoch für eher unwarscheinlich, betonte Kornblum.