Mit einer Protestaktion vor dem Bundestag in Berlin haben Hilfsorganisationen auf die Not der Zivilbevölkerung in Syrien hingewiesen.

Vertreter des Bündnisses Deutschland Hilft, der Caritas und rund 20 weiterer Organisationen beteiligten sich an der Demonstration unter dem Motto "Uns sind die Hände gebunden". Sie fordern die Bundesregierung und die internationale Gemeinschaft auf, den Zugang für Helfer sicherzustellen. Nach sechs Jahren des Bürgerkriegs und vergeblichen Rufens nach einem Waffenstillstand sei ein öffentlicher Aufschrei überfällig, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung.



Der UNO-Sondergesandte für Syrien, de Mistura, kündigte für den 23. März eine neue Friedenskonferenz in Genf an. Als Gesprächsthemen nannte er die Staatsführung, eine neue Verfassung, Wahlen und den Kampf gegen den Terrorismus.