Deutschland stellt weitere Gelder zur Unterstüzung syrischer Flüchtlinge in den Nachbarstaaten des Bürgerkriegslandes bereit.

Außenminister Gabriel nannte bei der Syrien-Konferenz in Brüssel eine Summe von 1,2 Milliarden Euro. Das Geld verspreche man zusätzlich zu den 2,3 Milliarden Euro, die bei der Londoner Geberkonferenz 2016 für die kommenden Jahre zugesagt worden waren. Deutschland habe großen Respekt gegenüber Jordanien, dem Libanon und der Türkei, die trotz geringen Wohlstands Millionen Flüchtlinge aufgenommen hätten. Angesichts dessen habe er sich manchmal geschämt für die Debatte über die Aufnahme von Menschen in Europa, sagte Gabriel. Bundesentwicklungsminister Müller fügte hinzu, 800 Millionen Euro seien für Ausbildungsmaßnahmen der Flüchtlinge in den Nachbarländern vorgesehen.



Im Laufe des Tages tritt der UNO-Sicherheitsrat in New York zu einer Sitzung zusammen. Dabei wird es um den mutmaßlichen Giftgasangriff gestern im Norden Syriens gehen. Nach neuen Angaben von Aktivisten wurden mindestens 72 Menschen getötet. Die Hintergründe sind unklar. Der Linken-Politiker van Aken sagte im Deutschlandfunk, sowohl die Rebellen als auch die syrischen Streitkräfte könnten dafür verantwortlich sein. Beide Seiten hätten gute Gründe, Giftgas einzusetzen.