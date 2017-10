In Syrien haben offenbar fast alle Zivilisten die umkämpfte Stadt Rakka verlassen.

Das teilten die Syrischen Demokratischen Kräfte mit, ein kurdisch geführtes Bündnis, das von den USA unterstützt wird. Demnach konnten sich mehr als 3.000 Menschen als Teil einer Vereinbarung in der Nacht in Sicherheit bringen. In der ehemaligen IS-Hochburg gebe es mit Ausnahme der Familien der dort noch verschanzten Dschihadisten keine Zivilpersonen mehr. Den Angaben nach sind rund 90 Prozent der Stadt zurückerobert. Auch syrische IS-Kämpfer durften aus Rakka abziehen.