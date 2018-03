Der türkische Präsident Erdogan hat nach der Einnahme der Region Afrin im Norden Syriens weitere Vorstöße in Kurden-Gebiete angekündigt.

Zudem drohte Erdogan damit, auch militante Kurden im Norden Iraks anzugreifen, falls die Regierung in Bagdad diese nicht ausschalte. Zuvor hatte Armeesprecher Bozdag gesagt, man wolle aus der Region Afrin wieder abziehen. Wann mit einem Abzug zu rechnen sei, ließ er offen. Die türkische Armee und mit ihr verbündete syrische Rebellen hatten gestern die Stadt Afrin eingenommen.



Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz forderte einen ungehinderten Zugang zu den Flüchtlingen in der Region. Die Zivilisten hätten das Recht auf eine neutrale und unparteiische Hilfe und das Recht zu bleiben oder wegzuziehen, sagte IKRK-Präsident Maurer in Genf. Nach kurdischen Angaben sind etwa 200.000 Menschen auf der Flucht.

Diese Nachricht wurde am 19.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.