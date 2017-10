Die letzte große IS-Hochburg in Syrien, die Stadt Rakka, steht möglicherweise kurz vor dem Fall.

Nach Agenturberichten haben in den letzten 24 Stunden mehr als 100 Kämpfer der Dschihadistenmiliz "Islamischer Staat" die Stadt verlassen. Ein Sprecher der syrisch-kurdischen Verbände sagte der Nachrichtenagentur Reuters, schon heute oder morgen könne die Stadt befreit sein. Die von den USA unterstützte Allianz hatte ihre Offensive in der Region vergangenes Wochenende gestartet. Die IS-Terrormiliz hatte Rakka im Januar 2014 erobert und später zu ihrer inoffiziellen Hauptstadt in Syrien gemacht.