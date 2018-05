Die israelische Armee hat offenbar erneut einen syrischen Luftwaffenstützpunkt angegriffen.

Kampfflugzeuge hätten mehrere Raketen auf den Militärflughafen abgeschossen, zitiert die Deutschen Presseagentur armeenahe Kreise in Israel. Die in London ansässige Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichtete von mehreren Explosionen auf dem Luftwaffenstützpunkt Al-Dabaa nahe der Stadt Homs und vermutet ebenfalls israelische Angriffe. In syrischen Staatsmedien hieß es, feindliche Raketen seien von der Luftabwehr rechtzeitig zerstört worden.



Die israelische Armee hatte in den vergangenen Wochen mehrfach Ziele in Syrien bombardiert. Die meisten Angriffe galten nach Einschätzung von Experten vor allem Stellungen von iranischen Kämpfern und solchen der libanesischen Hisbollah-Miliz, die das Regime des syrischen Machthabers Assad im Kampf gegen Aufständische unterstützen.

