Das Rote Kreuz ist mit einem Hilfskonvoi unterwegs in die syrische Region Afrin.

Eine Sprecherin der Organisation teilte mit, es sei das erste Mal in diesem Jahr, dass alle Kriegsparteien die notwendigen Sicherheitsgarantien gegeben hätten. Die in Großbritannien beheimatete Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte erklärte, die Türkei habe Luftangriffe geflogen, während der Konvoi Kurs auf Afrin genommen habe.



Nach Ost-Ghuta nahe Damaskus kommt Hilfe nach Angaben des Deutschen Roten Kreuzes bisher nur vereinzelt durch. UNO-Nothilfekoordinator Egeland erklärte, die täglichen Feuerpausen seien bisher nicht ausreichend für Hilfslieferungen und um Kranke und Verletzte in dem Rebellengebiet zu versorgen. Er hoffe jedoch, dass die Konvois in den nächsten Tagen aufbrechen könnten.

